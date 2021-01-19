إنتل الأمريكية تعتزم جمع مليار دولار لإنشاء شركة للتكنولوجيا الصحية

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بلومبرج _ قالت مصادر مطلعة، إن عمر إشراق رئيس مجلس إدارة شركة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات الأمريكية العملاقة إنتل، يعتزم جمع أموال لإنشاء شركة تستهدف الاستثمار في صفقات الاستحواذ في قطاع تكنولوجيا القطاع الصحي.
ونقلت “بلومبرج” عن المصادر القول، إن إشراق الذي ترأس في السابق شركة ميدترونيك يمكن أن يقدم وثائق التسجيل العامة لعملية جمع الأموال إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية اليوم .
ويستهدف رئيس مجلس إدارة إنتل جمع مليار دولار لصالح الشركة الجديدة التي ستعمل في مجال صفقات الاستحواذ المتخصصة.
وأشارت التقارير، إلى أن بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس يقود عملية التجهيز لهذا الطرح العام الأولي.
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