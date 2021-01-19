هيرميس تتصدر ترتيب شركات الوساطة في 4 قارات

دوت الخليج _ تصدرت المجموعة المالية هيرميس، ترتيب شركات الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق التي تعمل بها عبر أربعة قارات حول العالم.

وحصدت هيرميس المركز الأول على صعيد أسواق مصر والكويت ودبي وكينيا لعام 2020، كما احتلت المركز الثاني من حيث قيمة التداولات بسوقي أبوظبي ونيجيريا، والمركز الثالث في السوق العُماني، بحسب بيان للمجموعة اليوم الثلاثاء.

ونوهت المجموعة المالية هيرميس، بانفرادها بتغطية 12 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاوة على 75 سوقًا مبتدئًا.

وفي هذا السياق، أعرب أحمد والي رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه الشديد بقدرة الشركة على مواصلة صدارة نشاط الوساطة في الأوراق المالية وتحقيق الريادة من حيث حجم عمليات التنفيذات بالأسواق التي نعمل بها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار والي إلى أن هذه الإنجازات تأتي على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي سببتها أزمة انتشار فيروس (كوفيد – 19) ومن بينها تراجع الرغبة الاستثمارية بجميع الأسواق حول العالم.

وأشاد والي بتفاني فريق قطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس باعتباره القوة الدافعة الرئيسية وراء كل هذا النجاح، حيث أثبت قدرته على توظيف المكانة الرائدة التي تحظى بها الشركة في اقتناص الفرص المطروحة وسط الظروف السوقية الراهنة، بما يمهد الطريق أمام الشركة لمواصلة تنمية خدماتها بالأسواق الأكثر جذبًا على مستوى المنطقة.

وحافظت المجموعة المالية هيرميس على صدارتها بالمركز الأول في ترتيب شركات الوساطة في الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بحصة سوقية بلغت 36.40% خلال عام 2020..

كما حافظت المجموعة أيضا على المركز الأول بسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي بحصص سوقية بلغت 32.53% و58.33% على التوالي.

واحتل قطاع الوساطة في الأوراق المالية المرتبة الأولى في بورصة الكويت للعام الثالث على التوالي، في ضوء ارتفاع أنشطة التداول ببورصة الكويت قبل وفي أعقاب ترقيتها من قبل مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال “أم.أس.سي.أي” خلال نوفمبر الماضي، لتنضم بذلك إلى مصاف الأسواق الناشئة،

مما أثمر عن استحواذ القطاع على حصة كبيرة من عمليات التنفيذات على مستوى أسواق المنطقة بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار دولار خلال هذه الفترة.

كما حصدت المجموعة المالية هيرميس المركز الثاني في سوق أبو ظبي للأوراق المالية “ADX” بحصة سوقية بلغت 27.57%، واحتلت أيضًا المركز الثاني بين شركات الوساطة الأجنبية في السوق السعودية، بحصة سوقية بلغت 2.22%.

المجموعة ضمن أفضل شركات الوساطة في السوق العماني

وعلاوة على ذلك، تم تصنيف الشركة ضمن أفضل شركات الوساطة في السوق العُماني، حيث حصدت المركز الثالث بحصة سوقية 24.5%.