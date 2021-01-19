محمد عمران: 24.1 مليار جنيه قيمة إصدارات سندات التوريق بعام 2020

بكر بهجت وفاروق يوسف _ قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة إصدارات سندات التوريق بنسبة 9%، مسجلة 24.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 22.1 نليار جنيه في عام 2019.

أضاف خلال المؤتمر الذي تعقده الهيئة الآن على تطبيق «زووم»، أن تلك القيمة تمثل مؤشرا هاما خلاصة وأنها تأتي بالرغم من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، لافتا إلى أن الهيئة عززت دورها في تنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً جاذباً يهدف إلى إتاحة بدائل عدة من التمويل المباشر وإعادة التمويل للشركات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأشار محمد عمران إلى أنه بالنسبة لإصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فإن الإصدار الأول والثالث صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغت قيمتها 2.6 مليار جنيه، مضيفا أن الإصدار الثاني يمثل صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار جنيه.