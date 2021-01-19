- 1/3
- 2/3
- 3/3
بكر بهجت وفاروق يوسف _ قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة إصدارات سندات التوريق بنسبة 9%، مسجلة 24.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 22.1 نليار جنيه في عام 2019.
أضاف خلال المؤتمر الذي تعقده الهيئة الآن على تطبيق «زووم»، أن تلك القيمة تمثل مؤشرا هاما خلاصة وأنها تأتي بالرغم من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، لافتا إلى أن الهيئة عززت دورها في تنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً جاذباً يهدف إلى إتاحة بدائل عدة من التمويل المباشر وإعادة التمويل للشركات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأشار محمد عمران إلى أنه بالنسبة لإصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فإن الإصدار الأول والثالث صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغت قيمتها 2.6 مليار جنيه، مضيفا أن الإصدار الثاني يمثل صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد عمران: 24.1 مليار جنيه قيمة إصدارات سندات التوريق بعام 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.