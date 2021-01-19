بالم هيلز توافق على بنود عقد تمويل مشترك من البنك الأهلي ومجموعة بنوك بمبلغ 1.28 مليار جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير في جلسته المنعقدة أمس، على بنود وشروط عقد التمويل المشترك طويل الأجل المقدم من البنك الأهلي المصري ومجموعة البنوك المشاركة بمبلغ 1.28 مليار جنيه.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم،أن الغرض من ذلك هو إعادة تمويل الرصيد القائم والمصاريف والعمولات الخاصة بالتمويل المشترك متوسط الأجل الخاص بمشروع كراون بموجب عقد التمويل المؤرخ 27 فبراير 2017 وتعديلاته بمبلغ 1.24 مليار جنيه.

كما وافق المجلس، على إضافة صلاحيات لرئيس مجلس الإدارة بتفويضة في الإقرار والصلح والإنكار والإبراء والتنازل والتخالص في جميع الدعاوى المرفوعة من أو ضد الشركة وذلك أمام الشهر العقاري والمحاكم المختصة بكافة درجاتها والنيابة العامة ومحامين العموم.

وذكرت بالم هيلز أن المجلس وافق على دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة في ضوء التغيير الذي طرأ على هيكل ملكية مساهمي الشركة بما يحقق التمثيل النسبي والتمثيل النسائي في عضوية مجلس الإدارة.

لذا قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على أسهم بالم هيلز لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.