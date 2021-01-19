محمد عمران: 8.2% انخفاضا في رأس المال السوقي بالبورصة مسجلا 649.9 مليار جنيه

بكر بهجت وفاروق يوسف _ قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مؤشرات البورصة سجلت أداءً متبايناً خلال العام 2020، حيث بلغ المؤشر الرئيسي 10.854.3 نقطة، بمعدل انخفاض بلغ 22% عن العام الماضي ، بينما قادت الأسهم المتوسطة والصغيرة الارتفاعات مما تسبب في ارتفاع مؤشري EGX70 وEGX100 بنحو 69% و 42% على التوالي.

وأوضح محمد عمران خلال المؤتمر الذي يعقد الآن على تطبيق «زووم»، أنه على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهده مؤشر السوق الرئيسي، إلا أن رأس المال السوقي انخفض بنسبة 8.2% فقط خلال العام، محققاً 649.9 مليار جنيه مقابل 708.3 مليار جنيه في نهاية عام 2019.