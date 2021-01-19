- 1/3
- 2/3
- 3/3
بكر بهجت وفاروق يوسف _ قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مؤشرات البورصة سجلت أداءً متبايناً خلال العام 2020، حيث بلغ المؤشر الرئيسي 10.854.3 نقطة، بمعدل انخفاض بلغ 22% عن العام الماضي ، بينما قادت الأسهم المتوسطة والصغيرة الارتفاعات مما تسبب في ارتفاع مؤشري EGX70 وEGX100 بنحو 69% و 42% على التوالي.
وأوضح محمد عمران خلال المؤتمر الذي يعقد الآن على تطبيق «زووم»، أنه على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهده مؤشر السوق الرئيسي، إلا أن رأس المال السوقي انخفض بنسبة 8.2% فقط خلال العام، محققاً 649.9 مليار جنيه مقابل 708.3 مليار جنيه في نهاية عام 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد عمران: 8.2% انخفاضا في رأس المال السوقي بالبورصة مسجلا 649.9 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.