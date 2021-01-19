رئيس هيئة الرقابة المالية: الربع الأخير الأكثر تأثرا بتداعيات كورونا في نشاط التأمين

بكر بهجت وفاروق يوسف _ قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن نشاط التأمين يعد من الأنشطة غير المالية المصرفية، التي شهد تأثرًا بتداعيات كورونا، وتحديدًا خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأضاف عمران خلال المؤتمر الذي تعقده الهيئة الآن على تطبيق «زووم»، أن الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة للسيطرة على جائحة كورونا، أدت إلى تباطؤ معدلات نمو إجمالي الأقساط في عام 2020 لتسجل 14% مقارنة بمعدل نمو 19.3% خلال العام السابق، حيث بلغت إجمالي قيمة الأقساط حوالي 40.1 مليار جنيه مقارنة بحوالي 35.2 مليار جنيه في العام السابق.

وأشار إلى أن التعويضات المسددة لشركات التأمين ارتفعت بنحو 5.1 مليار جنيه خلال الفترة أبريل إلى يونيو من عام 2020 مقارنة بنحو 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، مما يعكس زيادة المطالبات نتيجة للأخطار الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وواصلت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 الارتفاع لتصل إلى 18.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 18.3 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 3.3%.

وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين ارتفعت في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 77.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 69 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة بنسبة 12%.

وعن قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020، قال عمران إنها ارتفعت إلى 107.8 مليار جنيه مقارنة بحوالي 102 مليار جنيه في نهاية العام السابق ، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.7% .

وأوضح أن قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 وصلت 128.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 118.2 مليار جنيه في العام السابق ، بنسبة زيادة بلغت نحو 8.8%.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 83.4 مليار جنيه في نهاية عام 2020 بالمقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ 10%.