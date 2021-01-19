بالم هيلز للتعمير تدعو عموميتها للنظر في تخفيض رأس المال بإعدام 36.35 مليون سهم خزينة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير في جلسته المنعقدة أمس، على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأسمال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة وعددها 36.350 مليون سهم.

وأفادت بالم هيلز في بيان للبورصة اليوم، أن العمومية تنظر أيضا في تعديل المادتين رقم 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

وذكرت أنه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في توجية الدعوة وتحديد بنود جدول الأعمال، وذلك على أن يتم اعتماد نموذج الأفصاح في مجلس لاحق قبل الدعوة للجمعية العمومية الغير عادية.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق في مارس الماضي على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأي منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

وستعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.