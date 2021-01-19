نظرة متفائلة من المجموعة المالية هيرميس لمستقبل أداء الأسواق الناشئة والمبتدئة

دوت الخليج _ استعرضت المجموعة المالية هيرميس، رؤيتها لمستقبل أداء الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وأعرب علي خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، عن تفاؤله بالعام الجديد ولا سيما مع بدء عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية بنهاية العام السابق، وهو الاتجاه المتوقع أن تشهده أيضًا فئات الأصول.

وأشار خالبي، إلى أن الخطوات السديدة والإنجازات التي أحرزتها الشركة خلال العام السابق، ساهمت في تعزيز مكانتها وتمهيد الطريق أمامها لاقتناص المزيد من فرص النمو خلال الفترة القادمة.

وأكد خالبي على أن الشركة تمضي قدمًا نحو ترسيخ مكانتها الرائدة بتلك الأسواق، بالتوازي مع تنمية تواجدها بأسواق جنوب الصحراء الأفريقية وأسواق جنوب شرق آسيا، من خلال إطلاق المزيد من المنتجات الابتكارية، والتوسع بباقة الخدمات المقدمة، وكذلك إقامة المزيد من الشراكات الاستراتيجية بهدف ضمان اختيارها كشركة الوساطة المفضلة من قبل مختلف فئات وشرائح المستثمرين.

الشركة استحوذت على 52% من تداولات السوق النيروبي

وعقب ثلاثة سنوات فقط من التوسع بأعمالها في السوق الكيني، نجحت المجموعة المالية هيرميس في التحوّل إلى أفضل لاعب في نشاط الوساطة بالأوراق المالية ببورصة نيروبي والتفوق الملحوظ على جميع المنافسين بحصة سوقية بلغت 52%، بحسب بيان من المجموعة اليوم الثلاثاء.

اقتناص 19.2% من تداولات السوق النيجيري

كما تمكنت المجموعة المالية هيرميس، من البناء على سجل إنجازاتها بالسوق النيجيري لتحتل المركز الثاني في ترتيب شركات الوساطة في الأوراق المالية من حيث قيمة التداولات الأوراق المالية بحصة سوقية بلغت 19.2%.

وأحرزت الشركة العديد من الإنجازات على مستوى أسواق جنوب الصحراء الأفريقية من حيث إجمالي عمليات التنفيذات، والتي بلغت قيمتها 717.4 مليون دولار في السوق الكيني، و483.9 مليون دولار في السوق النيجيري، و33.6 مليون دولار في سوق غانا، و20.3 مليون دولار في سوق تنزانيا، وغيرها من الإنجازات الأخرى.

تنفيذات بقيمة 1.06 مليار دولار في السوق الباكستاني

وعلى صعيد السوق الباكستاني، نجحت الشركة في إتمام عمليات تنفيذات بقيمة 1.06 مليار دولار خلال عام 2020، بفضل ارتفاع حجم نشاط التداول بنهاية العام.

وقالت المجموعة، إن هذا الإنجاز قد أثمر عن ترسيخ التواجد المباشر للشركة في باكستان بالتزامن مع تعزيز مكانتها الرائدة بأسواق الأسهم المحلية.

ومن ناحية أخرى، تمكنت الشركة من تنمية حصتها من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المرتفعة بسوق فيتنام خلال عام 2020، في ضوء نجاح جهود الشركة الحثيثة في التوسع بأعمالها وخدماتها في السوق الفيتنامي الذي يعد واحدًا من أكثر أسواق القارة الآسيوية جذبًا وأداءً، علمًا بأن المجموعة المالية هيرميس تمثل شركة الوساطة الأجنبية الوحيدة ذات التواجد المباشر بالسوق الفيتنامي.

وأشارت المجموعة في بيانها، إلى أحراز العديد من الإنجازات الأخرى على صعيد قدراتها التنفيذية الفائقة في مختف الأسواق المالية على مستوى المنطقة، حيث بلغت قيمة عمليات التنفيذات التي قامت بها الشركة في سوق بنجلاديش 299.3 مليون دولار، و24.8 مليون دولار في سوق الفلبين.

وأضافت ان تلك المؤشرات تؤكد مضي الشركة قدمًا في تحقيق أهداف خطتها التوسعية المعلنة، والتي تتضمن أبرز محاورها على تنمية تواجدها في الأسواق الأسيوية.

وقد تضمنت أبرز الإنجازات خلال عام 2020، الأداء المشرف لشركة «OLT Investments International»، التابعة للمجموعة المالية هيرميس بالبحرين، حيث نجحت منصتها الرائدة للتداول الإلكتروني بالتعاون مع شركة «ساكسو بنك»، في تنمية قاعدة العملاء ومضاعفة قيمة الأصول بداخل المنصة الإلكترونية بمعدل ثلاث مرات مقارنة بعام 2019، مما أثمر عن تحوّل الشركة إلى أبرز اللاعبين في مجال أنشطة التداول الإلكتروني.

وأفادت الشركة بأن هذه الانجازات تعكس القدرة الفائقة التي تحظى بها على اقتناص الفرص الجديدة، خاصة بعد الاهتمام المتزايد بأنشطة التداول الإلكتروني بالأسواق العالمية، بسبب الظروف التي واجهها العالم خلال العام الماضي.

وحصدت الشركة جائزة أفضل شركة خدمات وساطة من قبل مؤسستي MENA Fund Manager وAfrica Global Fund، كما حصلت على جائزة أفضل شركة خدمات وساطة في أسواق مصر وكينيا ونيجيريا خلال احتفالية جوائز African Banking Awards تحت رعاية المؤسسة الدولية EMEA Finance.

وحصدت أيضًا أفضل شركة وساطة في منطقة الشرق الأوسط والإمارات والسعودية والكويت وعُمان خلال احتفالية جوائز Middle East Banking Awards تحت رعاية المؤسسة الدولية EMEA Finance.

كما حصلت المجموعة المالية هيرميس على أفضل شركة وساطة خلال العام في أسواق السعودية وعمان ومصر والكويت خلال احتفالية جوائز المؤسسة الإعلامية Global Investor.