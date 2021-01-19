عمران: شركات التمويل العقاري منحت 3.4 مليار جنيه للعملاء خلال عام 2020

بكر بهجت وفاروق يوسف _ قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العام للرقابة المالية، إن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 58.6 مليار جنيه خلال عام 2020، مقارنة بنحو 55.9 مليار جنيه خلال عام 2019، بمعدل ارتفاع نسبته 4.8%.

وأشار خلال المؤتمر الذي تعقده الهيئة الآن على تطبيق «زووم» إلى أن قيمة تلك العقود ارتفعت بنسبة 19.7% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من العام السابق، لافتا إلى أن الزيادة السنوية المحدودة مقارنة بالربع الأول ترجع إلى تباطؤ نشاط التأجير التمويل نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.

ولفت عمران إلى أن حجم التمويل العقاري الممنوح خلال الربع الأول من عام 2020 بلغ نحو 0.7 مليار جنيه مقارنة بحوالي 0.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق، محققاً معدل زيادة قدره 75%.

وأوضح أن شركات التمويل العقاري منحت 3.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2020 مقارنة بحوالي 2.6 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2019، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 31%.

وتابع عمران، أن الزيادة السنوية المحدودة مقارنة بالربع الأول ترجع إلى تباطؤ نشاط التمويل العقاري نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بنشاط التخصيم سجلت قيمة الأوراق المخصمة ارتفاعاً بلغ 4.2% خلال الربع الأول من عام 2020 ، وبالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي بوجه عام إلا أن نشاط التخصيم قد واصل الارتفاع محققاً معدل نمو سنوي قدره 6.6% ، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بنحو 10.6 مليار جنيه خلال العام السابق.