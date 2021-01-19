الذهب محليا يحذو حذو الملاذ الآمن عالميا.. ويرتفع 5 جنيهات جديدة

شاهندة إبراهيم – حذت أسعار الذهب في السوق المحلية حذو الملاذ الآمن عالميًا، لترتفع بواقع 5 جنيهات جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن عيار 21 الأوسع انتشارًا عزز مكاسبه لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليتداول عند مستوى 807 جنيهًا، بدلًا من 802 جنيهًا بإغلاق الأمس.

وصعد عيار 18 أيضًا ليصل إلى 697 جنيهًا، فيما حقق عيار 24 قيمة سعرية 917 جنيهًا.

وبلغ الجنيه الذهب مستوى 6 آلاف و456 جنيهًا.

وأشار نجيب في تصريحاته لبوابة دوت الخليج جورنال، إلى أن الاداة الاستثمارية الآمنة عالميًا لامست عتبة 1844 دولارًا للأوقية، في مقابل 1835 بالأمس.

وأرجع ارتفاع أسعار الذهب على الصعيد العالمي بفعل عمليات شراء واسعة تُقدر بالأطنان والمضاربات، وهو ما يتبلور عنه صعود سعر الخام ونظرًا لعمليات العرض والطلب في البورصات العالمية.

ووفقًا لوكالة ، ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، لتصعد من أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأمريكي فيما تلقى المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا الدعم من احتمالات ضخ المزيد من التحفيز في الاقتصاد العالمي.