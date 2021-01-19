أرباح الدريس السعودية تتراجع 58.5%.. وتوصية بتوزيعات نقدية وزيادة رأس المال

دوت الخليج – تراجعت الأرباح الصافية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، المدرجة في السوق السعودية “تداول”، بنسبة 58.5% خلال عام 2020، متأثرة بنتائج الربع الرابع.

وأظهرت المؤشرات المالية المعلنة على السوق السعودية تداول، اليوم الثلاثاء، انخفاض صافي ربح شركة الدريس إلى 121.1 مليون ريال (تعادل نحو 32.25 مليون دولار أمريكي) بعد الزكاة والضريبة في العام الماضي، مقابل 291.7 مليون ريال (تعادل نحو 77.68 مليون دولار) في العام 2019.

وعزت الدريس تراجع أرباحها السنوية، إلى انخفاض مبيعات قطاعي بترول وناقل، متأثرة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن انخفاض الإيرادات الأخرى.

وتراجعت إيرادات “الدريس” 12.4% إلى 4.97 مليار ريال (تعادل نحو 1.3 مليار دولار) في عام 2020، مقابل 5.68 مليار ريال (تعادل 1.5 مليار دولار) في العام السابق.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020م، بقيمة 60 مليون ريال (تعادل 15.97 مليون دولار)، بواقع ريال واحد لكل سهم، تمثل 10% من القيمة الاسمية وزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية.

كما أفصحت الدريس للخدمات البترولية والنقليات، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمالها عن طريق منح أسهم، بنسبة 25%، بواقع سهم لكل 4 أسهم مملوكة، ليرتفع رأسمال الشركة من 600 مليون ريال (تعادل نحو 159.78 مليون دولار) إلى 750 مليون ريال (تعادل نحو 199.7مليون دولار)، على أن تتم عبر الرسملة من الأرباح المحتجزة.