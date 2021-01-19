رئيس الرقابة المالية: الفترة المقبلة مناسبة للحكومة والقطاع الخاص لإدراج بعض الشركات في البورصة

بكر بهجت وفاروق يوسف _ قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الفترة المقبلة ستكون مناسبة للحكومة والقطاع الخاص، لإدراج بعض الشركات في البورصة المصرية.

وأضاف ردًا على سؤال جريدة دوت الخليج خلال المؤتمر الذي يعقد الآن، أن حجم السيولة خلال الفترة المقبلة، سيكون أفضل مما كان عليه في الأوضاع السابقة، وهو ما سيعزز دور البورصة الإيجابي في توفير التمويل الأساسي للشركات.

وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى أن اهتمام رئاسة الجمهورية والبنك المركزي بسوق المال، وأيضًا إلى جانب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة والسماح لصندوق حماية المستثمر باستثمار جزء من أمواله، ساهمت في تعزيز السيولة، وتقليل عمولة التعاملات والتي لها ثر إيجابي على حجم التعاملات.

وقال: كلما انخفضت عمولة التعاملات، كلما كان لها مردود إيجابي على سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أن الهيئة خفضت عمولة التعاملات من 51 في الألف إلى 30 في الألف، كما نجحت وزارة المالية في خفض ضريبة الدمغة من 1.5 إلى 0.5 فقط.

وحسابًا لخفض هذه العمولات في ظل وجود تداول بقيمة 300 مليار جنيه، سنجد أن هذه الجهود خفضت عمولات بقيمة 300 مليون جنيه، وفق عمران.