عمران لحابي: الرقابة المالية توافق اليوم على طرح إصدار بقيمة 170 مليون جنيه لصالح هيرميس

بكر بهجت وفاروق يوسف _ قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة بصدد الموافقة اليوم على طرح إصدار أدوات دين بقيمة تزيد عن 170 مليون جنيه لصالح المجموع المالية هيرميس.

وأضاف عمران ردًا على سؤال جريدة دوت الخليج، خلال المؤتمر الذي تعقده الهيئة الآن، أنه بهذا الطرح ستكون الهيئة حققت أول عملية توريق تقارب مليار جنيه في العام الجاري.

وأكد أن هناك إقبالا كبيرا على طلبات إصدارات أدوات الدين، لاسيما وأن الشركات تحصل على ميزات في ظل انخفاض أسعار الفائدة عند طرح أدوات دين أو سندات قصيرة الأجل أو في شكل صكوك أو في سندات توريق.

وأضاف: “نأمل في زيادة حجم إصدار أدوات الدين بنسبة تتراوح من 15% إلى 20%، خاصة مع وجود إقبال على كبير على سندات التوريق”.

وأشار عمران إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي والتي بلغ عددها 16 شركة تمتلك محافظ كبيرة، وهناك بعض الشركات تفكر حاليًا في توريق محافظها، متوقعا حجم إصدار جيد لأدوات الدين خلال عام 2021.