الطاقة الدولية تخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2021

وكالات _ خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2021 بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا إلى 5.5 مليون برميل يوميا.

ويعني ذلك أن الوكالة تتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 96.6 مليون برميل يوميا العام الجاري.

يأتي ذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء.

ويرتبط خفض التوقعات بزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع العلم أن اللقاح ضد الفيروس على نطاق واسع للسكان ونمو النشاط التجاري سيحفز الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من عام 2021.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن التباطؤ في تعافي الطلب سيتأثر بعمليات الإغلاق التي طبقت الآن في عدد من البلدان، والتي سيكون لها تأثير سلبي على سوق الوقود.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن المعروض النفطي العالمي في عام 2021 سينمو بمقدار مليون برميل يوميا بعد انخفاض 6.6 مليون برميل يوميا في عام 2020، ويرجع ذلك أساسا إلى اتفاق “أوبك+”.