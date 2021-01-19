البورصة: فترة سريان عرض الاستحواذ على النصر لتصنيع الحاصلات 10 أيام تبدأ من الغد

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن فترة سريان عرض الاستحواذ على شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية هو عشرة أيام تبدأ من الغد وحتى ختام جلسة 3 فبراير القادم.

وأوضحت، أن عرض الاستحواذ مقدم من تحالف شركتي الرائد للإنتاج الزراعي والاستثمار العقاري ونيو اسمارت للإنشاءات لشراء عدد 7.078 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر 45 جنيه للسهم، وبحد أقصى للتنفيذ نسبة 51% .

وأشارت إلى أنه سيتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.

وأكدت على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة، على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة.

ونوهت أنه يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وأكدت أيضاً على جميع شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 3/2/2021 على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وقالت :” على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات”.