ارتفاع السندات الأمريكية والدولار خلال أسبوع.. والاضطرابات السياسية تصيب الأسهم العالمية

دوت الخليج _ جاءت بيانات الأداء الاقتصادي متفاوتة خلال الأسبوع الذي بدأ من 8 يناير الجاري وحتى منتصف الشهر، باستثناء البيانات في الصين التي استمرت في التحسن.

وأشار البنك المركزي المصري المصري في تقريره الأسبوعي لرصد تحركات الأسواق العالمية، إلى ازدياد أحجام التداول على سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع، وارتفاعها مع تحقيق مكاسب أكبر في السندات ذات الآجال الأطول نتيجة لزيادة الطلب في مزادات سندات الخزانة ذات أجل 10 أعوام و30 عامًا يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف المركزي، أن تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول توقيت الخفض التدريجي لمشترياته من سندات الخزانة خلال الأسبوع دعمت ارتفاع أسعار السندات.

وتعكس الأسعار الحالية للسوق احتمالات بنسبة 2.9% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، وذلك خلال اجتماعه المقبل في يناير 2021، بحسب المركزي المصري.

وقال المركزي، إنه على صعيد العملات، سجل مؤشر الدولار مكاسب أسبوعية بسبب تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر، تزامناً مع محاولة عزل ترامب الثانية التاريخية وتقديمه للمساءلة القانونية، بالإضافة الى تراجع الأسهم.

ولفت إلى هبوط اليورو أمام ارتفاع الدولار، بينما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا هذا الأسبوع حيث صرح رئيس بنك إنجلترا أن البنك سيحاول تجنب هبوط أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية، مما قلل من حالة عدم اليقين بين المستثمرين.

وانخفضت أسعار الذهب على خلفية ارتفاع الدولار، أغلق مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM دون تغيير خلال الأسبوع.

الاضطرابات السياسية تكبد الأسهم العالمية خسائر أسبوعية

سجلت الأسهم العالمية خسائر خلال تداولات أسبوع كان مليئاً باضطرابات سياسية وتسجيل لمعدل قياسي جديد للوفيات نتيجة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ونوه المركزي بتراجع الأسهم الأمريكية بنهاية الأسبوع بسبب قرار اتهام ترامب واحالته للمساءلة القانونية، إلى جانب الارتفاع القياسي الجديد بأعداد الوفيات الناجمة عن الوباء، وتباين الأرباح الفصلية للبنوك الكبرى، وكذلك البيانات الاقتصادية الأسوأ من المتوقع، إضافة الى الانخفاض الحاد في أسهم قطاع الطاقة بسبب التحقيقات التي تجريها الجهات الرقابية مع شركة إكسون موبيل.

واضاف أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، انخفضت مؤشرات ستاندرد أند بورز S&P 500 وناسداك المركب وداو جونز الصناعي بنسبة 1.48% و 1.54% و 0.91% على التوالي.

ولفت المركزي المصري، إلى ارتفاع مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق ليسجل 24.34 نقطة، ولكنه لا يزال أقل من متوسطه في 2020 البالغ 29.31 نقطة.

وأضاف أنه بالمثل، عزف المستثمرون عن المخاطرة في أوروبا، حيث انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.81% نتيجة مخاوف من تشديد إجراءات الإغلاق، وتباطؤ عمليات التطعيم عن المعدل المتوقع، وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الصين.

وقال المركزي إن ابتعاد المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر لم يؤثر على أسهم الأسواق الناشئة، حيث صعد مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة (MSCI EM Stocks ) بنسبة 0.33%.

أسعار البترول تفقد جزءا من مكاسب الأسبوع السابق منخفضة 1.59%

وانخفضت أسعار البترول الخام بنسبة 1.59% لتخسر جزءاً من مكاسب الأسبوع الماضي، نتيجة للمخاوف من أن يتسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً في تراجع الطلب العالمي على الوقود، حسبما أفاد المركزي المصري.

وأضاف أن تفشي المرض في الفترة الأخيرة في الصين يعد مصدر قلق خاص، حيث سجلت البلاد هذا الأسبوع أول حالة وفاة منذ أبريل الماضي.