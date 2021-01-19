المصرف المتحد وسيتي إيدج يوقعان بروتوكول للتمويل العقاري بقيمة 500 مليون جنيه

وقع المصرف المتحد اليوم بروتوكول تعاون مشترك مع شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري بقيمة 500 مليون جنيه بهدف التوسع في خدمات وبرامج التمويل العقاري، وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وبحسب بيان المصرف المتحد، وقع البروتوكول أشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، والدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج

وشهد مراسم التوقيع الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة لشركة سيتي ايدج، وبحضور فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد، ورحاب عزمي رئيس قطاع التجزئة والفروع، وأيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري

وقال القاضي إن هذا البروتوكول يعد إضافة قوية لسوق الاستثمار العقاري في مصر مع بداية 2021، مشيرا إلى أن مجال الاستثمار العقاري يعد أحد الآليات الاستثمارية الآمنة والتي تحظي بقبول كبير لدي المصريين.

أضاف أن الاستثمار العقاري يمر بفترة نمو وازدهار كبيرة علي مستوى البناء والبيع والشراء ويرجع ذلك إلى خطط الدولة في دعم المواطن محدودي ومتوسطي الدخل.

وتابع أن هناك توسع عمراني كبير وتنمية لمناطق جديدة مثل العاصمة الإدارية بالإضافة إلى 12 مدينة جديدة علي مستوي الجمهورية مثل الإسكندرية الجديدة، وأسيوط الجديدة، والسويس الجديدة فضلا عن قري سياحية بالساحل الشمالي.

وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد يتميز ببرامج متفردة لجميع فئات الشعب وبمحفظة تمويل عقاري كبيرة ومتنوعة، كما يحتل المرتبة الثامنة ضمن البنوك المقدمة لبرامج التمويل العقاري بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأضاف القاضي أن مبادرة البنك المركزي المصري المصري للفئات منخفضي ومتوسطي الدخل كانت أحد أهم الآليات لتحريك السوق المصري وانعاشه اقتصاديا.

ولفت إلى أن المباردة أتاحت التمويل الطويل الأجل بحد أقصى 20 سنة وبأسعار عوائد مخفضة 8% متناقصة مما ساهم في دعم الطبقة المتوسطة، أما على الصعيد الاجتماعي فمساندة المواطن المصري ودعم حقه في السكن المناسب بمجموعة متميزة من برامج التمويل العقاري والتي تناسب جميع الاحتياجات.

ومن جانبه أشار فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، إلى أن الاستثمار العقاري يعد أحد دعائم التنمية الشاملة، فالدولة المصرية وضعت تنمية المواطن المصري وتحسين معيشته كأحد أهم أهدافها.

وأكد عبد الحميد أن التوسع العمراني وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة باختلاف تصنيفاتها سواء سياحية أو سكنية أو صناعية أو زراعية ستعكس محاور التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال أيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، إن باكورة التعاون بين المصرف المتحد وشركة سيتي ايدج سيكون وحدات سكنية بالعاصمة الادارية الجديدة. والتي تعد حلم السكن لعدد كبير من المصريين. وذلك بنظام التمويل العقاري ووفقا لمبادرة البنك المركزي المصري المصري وبالتقسيط حتي 20 عاما.