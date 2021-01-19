جولدمان ساكس يحقق 153% زيادة في أرباح الربع الأخير من 2020

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– أعلنت مجموعة جولدمان ساكس عن زيادة 153 بالمئة في أرباح الربع الرابع يوم الثلاثاء، مدفوعة بأداء قوي لأنشطتها الأساسية لتداول السندات والتعهد بالاكتتاب، وزيادة أنشطة الدمج والاستحواذ.
وارتفع صافي ربح جولدمان ساكس العائد للمساهمين العاديين إلى 4.36مليار دولار في الربع المنتهي في 31 ديسمبر من 1.72 مليار دولار قبل عام.
وزاد الربح العائد للسهم إلى 12.08 دولار من 4.69 دولار قبل عام.
كان محللون يتوقعون ربحا قدره 7.47 دولار للسهم في المتوسط وفقا لتقديرات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.
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