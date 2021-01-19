المجموعة المصرية العقارية: المحيربي قلص حصته في رأس المال إلى 10.87%

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رنا ممدوح _ قلص المستثمر الإماراتي محمد فرج المحيربي حصته في رأسمال المجموعة المصرية العقارية من 15% إلى 10.87%.
وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن المستثمر الإماراتي قام ببيع عدد 1.650 مليون سهم مقابل 21.366 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 12.9 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر أن شركة تارجيت للإستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المجموعة المصرية العقارية بنسبة 29.63%، يليها محمد فرج المحيربي بنسبة 10.87%، ثم دراية المالية بنسبة 6.9%.
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