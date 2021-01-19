البورصة تعوض خسائرها الصباحية بدعم مشتريات المؤسسات الأجنبية و EGX30 يصعد 0.3%

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية عن خسائرها الصباحية في ختام تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.31%، ليتداول عند مستوى 11485 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 0.40%، ليتداول عند مستوى 63.31 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.77%، و 0.66% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.438.4 مليار جنيه على 181 شركة من خلال 49.004 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 84 شركة مقابل تراجع 61 في حين لم تتغير أسعار 36.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 36.733 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 53.666 مليون جنيه، مقابل 16.933 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في البورصة المصرية صافي بيع بقيمة 23.211 مليون جنيه، منها 19.835 مليون جنيه للأفراد، 3.375 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 59.944 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 62.680 مليون جنيه، مقابل 2.736 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 84.88% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 7.58% والعرب على 7.54% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 20.09% من تعاملات اليوم مقابل 79.90% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.49%، تلاه التوفيق للتأجير التمويلي – أيه.تي.ليس بنسبة 8.40%، ثم المصرية للدواجن بنسبة 7.37%.

في حين تصدر سهم المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.88%، تلاه ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 5.17%، ثم السويس للأسمنت بنسبة 4.52%.