مال وأعمال

وفاة أمين عبد المنعم النائب السابق لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية إثر إصابته بكورونا

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توفي صباح اليوم المهندس أمين عبد المنعم النائب السابق لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتولى الراحل أيضا منصب المستشار الفني لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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