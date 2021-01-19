وفاة أمين عبد المنعم النائب السابق لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية إثر إصابته بكورونا

توفي صباح اليوم المهندس أمين عبد المنعم النائب السابق لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات، إثر إصابته بفيروس كورونا. وتولى الراحل أيضا منصب المستشار الفني لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري.

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