وزير النقل: 114 مليار جنيه تكلفة مشروعات تطوير الشبكة القومية للسكة الجديد

دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، وزير النقل، المهندس كامل الوزير؛ لاستعراض خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، وربط القطار الكهربائي بالديزل.

وأشار وزير النقل، خلال الاجتماع، إلى أن خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، وربط القطار الكهربائى بالديزل، تقوم على رؤية الدولة المصرية فى أهمية ربط عناصر التنمية الشاملة للدولة فى جميع المجالات ببعضها، وذلك فيما يتعلق بالمدن الجديدة، أوالمناطق الصناعية والزراعية الجديدة، إلى جانب ربطها بشبكة الطرق الرئيسية والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجيستية.

وأضاف أن فكرة التطوير تعتمد على تطوير نظم الإشارات، والعمل على إزدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة، إلى جانب إنشاء خطوط جديدة، وإنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع وربطها مع شبكات السكة الحديد القائمة، والطرق الرئيسية، والموانئ بمختلف أنواعها، فضلاً عن إنشاء محطات لشحن وتفريغ البضائع داخل الموانئ والمناطق الصناعية.

واستعرض وزير النقل خطة تطوير شبكة السكة الحديد القائمة، بإجمالي أطوال 9570 كيلومتر.

وأشار إلى أنه تم التخطيط لتطوير البنية التحتية من خلال تطوير نظم الإشارات بجميع الخطوط الرئيسية بإجمالي أطوال 1800 كيلومتر، جار تنفيذ 971 كيلومتر بتكلفة 9.8 مليار جنيه.

وتابع: وأيضًا ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكهربة إشاراتها بتكلفة 37 مليار جنيه لتصل التكلفة الإجمالية إلى 46.8 مليار جنيه.

وكذلك إنشاء خطوط جديدة لخدمة الركاب والبضائع والربط مع دول الجوار بتكلفة 67.1 مليار جنيه لتصل التكلفة الإجمالية لمشروعات الإشارات والازدواج والخطوط الجديدة إلى 114 مليار جنيه، بحسب الوزير.

وتطرق المهندس كامل الوزير، خلال العرض، إلى المشروعات الخاصة بشبكة خطوط القطار الكهربائى السريع.

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن مشروع العين السخنة/ العلمين، ومشروع السادس من أكتوبر/ الأقصر، ومشروع الغردقة / الأقصر، ومشروع الأقصر/ أسوان، ومشروع العلمين الجديدة / مرسي مطروح، وذلك بإجمالى أطوال 1975 كيلومتر.

ونوه أيضًا إلى المشروعات المقترحة لمرحلة أخرى مستقبلية، مشيرا إلى المحطات التبادلية المقترحة، وكذا محطات الشحن لربط منظومة القطارات الكهربائية السريعة بشبكة خطوط السكك الحديدية القائمة، إلى جانب الأماكن المخططة لإقامة ورش للعمرات الجسيمة والمتوسطة للقطارات الكهربائية السريعة، على مستوى الخطوط.