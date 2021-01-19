سعر الدولار يرتفع قرشا في بنكي الأهلي ومصر وقرشين بكريدي أجريكول

شاهندة إبراهيم – ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بين قرش إلى قرشين في مجموعة واسعة من البنوك، ليرتفع متوسط سعر البيع إلى 15.75 جنيه.

وسجل متوسط سعر الدولار ارتفاعًا بواقع 0.97 قرش، ليبلغ نحو 15.6575 جنيه للشراء و15.7575 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وكان متوسط سعر الصرف قد ارتفع في ختام تعاملات الإثنين بمقدار 2.3 قرش، حيث بلغ 15.6478 جنيه للشراء و 15.7478 جنيه للبيع.

وصعد سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر بواقع قرشا واحدا، ليصل إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

كما ارتفع الدولار قرشا آخر، في 6 بنوك هما: التجاري الدولي CIB، والأهلي الكويتي، والعربي الإفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، وإتش إس بي سي، وبلوم، ليصل إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، مقارنة مع 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وزادت العملة الأخضر قرشين في بنكي: كريدي أجريكول والإسكندرية، مسجلًا 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بدلًا من 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

فيما واصل سعر صرف الدولار الأمريكي استقراره في بنك عوده مصر حول 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.