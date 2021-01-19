العربية دوت نت – أعلنت وكالة أنباء الإمارات تطعيم أكثر من مليوني شخص في الإمارات بلقاح كورونا.

إلى ذلك، دخلت طيران الإمارات في دبي وطيران الاتحاد في أبو ظبي في شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “اياتا” لتقديم جوازات سفر للمسافرين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس “كوفيد-19” أو ثبتت نتائج اختباراتهم السلبية.

وقالت شركة الاتحاد المملوكة للدولة، يوم الثلاثاء، إن بطاقة السفر الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) سيتم تقديمها على رحلات مختارة من أبوظبي في الربع الأول. سيمد الناقل جواز السفر إلى وجهات أخرى إذا نجحت التجربة الأولية، وفقاً لما ذكرته “بلومبيرج”.

وأضافت الاتحاد أن بطاقة السفر ستحافظ على سيطرة الركاب على بياناتهم وتسهيل نتائج اختباراتهم مع شركات الطيران وسلطات السفر.

وستنفذ طيران الإمارات، أكبر شركة طيران للرحلات الطويلة في العالم، المرحلة الأولى من بطاقات كورونا في أبريل للتحقق من صحة اختبارات كوفيد-19 للرحلات المغادرة من دبي.

وأعطت دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من مليوني جرعة لقاح ولديها ثاني أعلى معدلات التطعيم لكل 100 شخص على مستوى العالم بعد إسرائيل.