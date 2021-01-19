مال وأعمال

موديز تتوقع إنجاز اندماج البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا السعوديين

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CairoBank

العربية دوت نت – توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنجاز صفقة اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية على الرغم من الظروف الحالية.

ورجحت الوكالة رفع الحصة السوقية للكيان المالي الناتج عن الاندماج إلى ما بين 35% إلى 40% من السوق المصرفية في السعودية.

وذكرت موديز أن صفقة الاندماج ستنعكس إيجابا على البنك الأهلي حيث ستعطيه تنويعا أكبر في المنتجات ذات الدخل الثابت إضافة إلى العملاء الجدد.

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ومن المتوقع أن يؤدي اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى تكوين ثالث أكبر بنك في الخليج، والأكبر في السعودية.

وسيؤدي الاندماج إلى تكوين منشأة مالية بقيمة أصول تبلغ 837 مليار ريال، والتي تعادل 223 مليار دولار أميركي، مما سيضع البنك الدامج في مركز متميز قادر على تعزيز مساهمته في التحول الإيجابي للقطاع المصرفي في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويوم الأحد الماضي، أعلن البنك الأهلي التجاري، عن عزم “إن سي بي الفئة 1 صكوك المحدودة” وهي شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان لإصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأمريكي.

وعين البنك، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، والأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب وذلك للطرح المحتمل.

وقال البنك إن قيمة الصكوك وعددها سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق.

وأوضح، في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، أن الغرض من الطرح المحتمل هو تحسين وتعزيز رأسمال البنك من الفئة الأولى ولأغراض الشركة العامة.

كان البنك الأهلي التجاري قد وقع اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا المالية نصت على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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