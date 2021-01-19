التموين تطرح مناقصة لتوريد 5 آلاف طن من زيت الصويا وعباد الشمس

دوت الخليج – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد) للتسليم خلال الفترة من 18 فبراير إلى 5 مارس 2021 وستعقد جلسة فض المظاريف يوم السبت 23 يناير الساعه 12 ظهرا. وأشارت إلى أن باقي الاشتراطات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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