البنك التجاري الدولي ينظم دورة تدريبية للفائزين بجائزة إعداد تقارير الاستدامة

دوت الخليج – احتفل البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – بإصدار التقرير السنوي للاستدامة للعام الخامس على التوالي عبر إطلاق جائزة لإعداد تقارير الاستدامة مخصصة لقطاع الشركات بمصر.

منحت الجائزة لعشرين مشاركا من منتدى مصر العاشر للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وحصل الفائزون على دورة تدريبية مجانية معتمدة من هيئة المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) خلال ورشة عمل افتراضية يومي 16- 17 ديسمبر 2020.

وفي هذا السياق، قال محمد سلطان، الرئيس التنفيذي للعمليات بالبنك التجاري الدولي، إنه يحرص على الإفصاح عن ممارسات الاستدامة التي يتبناها منذ عام 2015.

وأشار إلى أن البنك أطلق هذه الجائزة احتفالًا بإصدار التقرير السنوي للاستدامة للعام الخامس على التوالي وتتويجًا لجهوده المستمرة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ونظيرتها العالمية.

وأضاف أن الجهود المبذولة لإعداد التقارير أثمرت عن الإفصاح عن أفضل المعايير والممارسات العالمية التي أصبحت بمثابة إرشادات توجيهية لجميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

ومن جانبها، أكدت د. داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، أنه بمرور خمس سنوات على إصدار تقارير الاستدامة، يؤمن البنك أنه لديه مسؤولية في نشر الوعي بمفهوم وأهمية إعداد تقارير الاستدامة لدى جميع القطاعات الاقتصادية بمصر، لأهمية المساهمة والدفع نحو تحقيق اقتصاد الدائري والتنمية المستدامة في مصر في الوقت الراهن.

وأضاف: لذلك أطلق البنك جائزة “لإعداد تقارير الاستدامة” بهدف المشاركة بخبراته والدروس المستفادة مع الشركات الرائدة في مصر التي تستوعب الأهمية الاستراتيجية لإعداد لتقارير الاستدامة.

وانعقدت ورشة العمل الافتراضية من خلال شركة “دي كاربون مصر” لتوضيح الركائز الأساسية للاستدامة والمبادئ التوجيهية لمعايير “GRI” وكيفية استخدام هذه المعايير لإعداد التقارير.

وأعلن البنك عن الجائزة خلال المنتدى العاشر للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة الذي انعقد في شهر نوفمبر 2020.

وتقدم 47 مشاركًا بطلب الحصول على جائزة CIB لإعداد تقارير الاستدامة، وقد قام البنك باختيار 20 مرشح فقط لاستلام هذه الجائزة من بين مجموعة من الشركات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية.

جدير بالذكر أن برنامج التدريب المعتمد لمعايير GRI وتقارير الاستدامة يوفر المبادئ الأساسية والإطار المنهجي لمعايير إعداد تقارير الاستدامة، وقد تم تصميمه لجمبع المؤسسات بمختلف المستويات، سواء في القطاعين العام أو الخاص.