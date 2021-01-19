البنتاجون يستبعد 12 عنصرا من مهمة حماية تنصيب بايدن

سكاي نيوز عربية – أكدت مصادر أمنية أمريكية ارتفاع عدد الحرس الوطني المستبعدين من مهمة حماية حفل تنصيب جو بايدن إلى 12 عنصرا لارتباطهم بجماعات متطرفة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع الأمريكية بشأن إجراءات تنصيب بايدن، مؤكدة أن “التطرف غير مسموح به في أي من أجهزة الجيش”.

وقال متحدث باسم البنتاجون: “استبعدنا 12 عنصرا من الحرس الوطني من مهمة حماية حفل تنصيب بايدن لأسباب مختلفة كإجراء وقائي.. نقوم باستثناء أي عنصر مشتبه به من مهمة تأمين حفل تنصيب بايدن”.

وأكد قائد الحرس الوطني الجنرال دانيال هوكانسون أنهم “مستعدون لاستقبال فريق بايدن وتأمينه خلال حفل التنصيب” الأربعاء.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أزالت عنصرين من الحرس الوطني بالجيش الأمريكي، الثلاثاء، في البعثة الأمنية المسؤولة عن تأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء، قبل أن تشير إلى أن العدد ارتفع إلى 12 بعدها بساعات.