مال وأعمال

البنتاجون يستبعد 12 عنصرا من مهمة حماية تنصيب بايدن

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

سكاي نيوز عربية – أكدت مصادر أمنية أمريكية ارتفاع عدد الحرس الوطني المستبعدين من مهمة حماية حفل تنصيب جو بايدن إلى 12 عنصرا لارتباطهم بجماعات متطرفة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع الأمريكية بشأن إجراءات تنصيب بايدن، مؤكدة أن “التطرف غير مسموح به في أي من أجهزة الجيش”.

وقال متحدث باسم البنتاجون: “استبعدنا 12 عنصرا من الحرس الوطني من مهمة حماية حفل تنصيب بايدن لأسباب مختلفة كإجراء وقائي.. نقوم باستثناء أي عنصر مشتبه به من مهمة تأمين حفل تنصيب بايدن”.

وأكد قائد الحرس الوطني الجنرال دانيال هوكانسون أنهم “مستعدون لاستقبال فريق بايدن وتأمينه خلال حفل التنصيب” الأربعاء.

FRA10years

وكانت الحكومة الأمريكية قد أزالت عنصرين من الحرس الوطني بالجيش الأمريكي، الثلاثاء، في البعثة الأمنية المسؤولة عن تأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء، قبل أن تشير إلى أن العدد ارتفع إلى 12 بعدها بساعات.

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون يستبعد 12 عنصرا من مهمة حماية تنصيب بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا