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ترامب يستعد لتسليم السلطة ويدعو الأمريكان إلى الصلاة من أجل بايدن

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سكاي نيوز عربية – سربت وكالات الأنباء تصريحات “مثيرة” للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وظهر ترامب في الفيديو الذي سربت وكالات الأنباء جانبا من فحواه، بتصريحات إيجابية، تنوه لنجاحه خلال فترة حكمه، كما طغى طابع “تقبل الهزيمة” على الخطاب، متمنيا للإدارة الجديدة النجاح بقيادة بايدن.

وقال ترامب: ” أنا الرئيس الوحيد منذ عقود لم يبدأ حروبا جديدة”، كما أكد أنه وحد “العالم” أكثر من أي وقت مضى “لمواجهة الصين”.

وأضاف: ” الآن بينما أستعد لتسليم السلطة إلى إدارة جديدة ظهر يوم الأربعاء أريدكم أن تعلموا أن الحركة التي بدأناها قد بدأت للتو”.

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وحض ترامب الأمريكان على “الصلاة” من أجل بايدن قائلا: “هذا الأسبوع ستبدأ إدارة جديدة، فلنصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على أمريكا آمنة ومزدهرة”.

كما أشار ترامب إلى أنه أعاد تأكيد فكرة أن “الحكومة في الولايات المتحدة تستجيب للشعب”.

وتنتهي فترة حكم ترامب رسميا ظهر الأربعاء، عندما يتم تسمية بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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