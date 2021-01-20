الملياردير الصيني جاك ما يظهر لأول مرة منذ شهور

بلومبرج _ عاد جاك ما إلى الظهور بعد شهور من الغياب عن الرأي العام، الأمر الذي أثار تكهنات مكثفة حول محنة الملياردير التي تصارع إمبراطوريته تدقيقا متزايدا.

خاطب رجل الأعمال الأكثر شهرة في الصين المعلمين عبر البث المباشر الأربعاء خلال حدث سنوي يستضيفه لتكريم المعلمين الريفيين ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

في مقطع فيديو للحدث تم تداوله عبر الإنترنت ، تحدث جاك ما عن كيفية قضاء المزيد من الوقت في العمل الخيري.

لم يذكر المؤسس المشارك لـ Alibaba and Ant مواجهاته الأخيرة مع بكين خلال خطابه ، والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في مدونة محلية.

اكتسبت أسهم علي بابا أكثر من 4٪ في هونج كونج. في حين أنه لا يزال من غير الواضح مكان ما ، فإن ظهوره في منتدى عام قد يساعد في تهدئة الشائعات المستمرة حول مصيره بينما تتابع بكين التحقيقات في شركة مجموعة آنت المالية على الإنترنت ومجموعة علي بابا القابضة المحدودة.

في نوفمبر، نسف المنظمون الصينيون الاكتتاب العام الأولي لشركة Ant البالغة 35 مليار دولار ، وشددوا لوائح التكنولوجيا المالية ، ثم أمروا بإصلاح شركة آنت وأطلقوا تحقيقًا منفصلاً لمكافحة الاحتكار في Alibaba – كل ذلك في غضون أيام.

في الآونة الأخيرة ، كنت أنا وزملائي ندرس ونفكر. لقد اتخذنا قرارًا أكثر حزماً لتكريس أنفسنا للعمل الخيري في مجال التعليم “، قال جاك ما في الفيديو.

أضاف: “العمل الجاد من أجل إنعاش الريف والازدهار المشترك هو مسؤولية جيلنا من رجال الأعمال.”