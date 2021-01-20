الصحة العالمية: النسخة البريطانية المتحورة من كورونا وصلت إلى 60 دولة على الأقل

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فرانس برس _ أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أنّ النسخة البريطانية المتحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ رُصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقلّ، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع.
وقالت المنظمة في بيان إنّ النسخة المتحوّرة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا ويعتقد أنّها أكثر عدوى من النسخة البريطانية رُصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة لغاية اليوم.
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