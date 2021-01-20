دويتشه بنك: بيتكوين وأسهم التكنولوجيا أكبر فقاعات السوق في الوقت الحالي

وكالات _ نظر المستثمرون إلى بيتكوين والأسهم التكنولوجية الأمريكية على أنها أكبر فقاعات السوق في الوقت الحالي وفقًا لمسح دويتشه بنك صدر أمس الثلاثاء.

ووجد الاستطلاع ، الذي استند إلى ردود من 627 متخصصًا في السوق بين 13 و 15 يناير أن الغالبية العظمى من المستثمرين (89٪) يعتقدون أن بعض الأسواق المالية تقع في منطقة الفقاعة.

ومن بين تلك الفقاعات ، تصدرت أسهم بيتكوين والتكنولوجيا الأمريكية القائمة.

يُنظر إلى بيتكوين على أنها حالة أكثر تطرفًا ، حيث منح نصف المشاركين العملة المشفرة تصنيفًا 10 على مقياس فقاعي 1-10.

وقال دويتشه بنك إن أسهم التكنولوجيا الأمريكية كان يُنظر إليها على أنها أكبر فقاعة تالية ، بمتوسط درجات 7.9 من أصل 10 و 83٪ من المشاركين أعطوها تصنيفًا تقنيًا 7 أو أعلى.

ويعتقد المستثمرون أيضًا أن بيتكوين وشركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا من المرجح أن تنخفض أكثر من الارتفاع خلال العام المقبل.

و صعدت أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بحوالي 42000 دولار قبل أسبوعين فقط قبل أن تنخفض بشكل حاد.