دويتشه بنك: بيتكوين وأسهم التكنولوجيا أكبر فقاعات السوق في الوقت الحالي

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وكالات _ نظر المستثمرون إلى بيتكوين والأسهم التكنولوجية الأمريكية على أنها أكبر فقاعات السوق في الوقت الحالي وفقًا لمسح دويتشه بنك صدر أمس الثلاثاء.
ووجد الاستطلاع ، الذي استند إلى ردود من 627 متخصصًا في السوق بين 13 و 15 يناير أن الغالبية العظمى من المستثمرين (89٪) يعتقدون أن بعض الأسواق المالية تقع في منطقة الفقاعة.
ومن بين تلك الفقاعات ، تصدرت أسهم بيتكوين والتكنولوجيا الأمريكية القائمة.
يُنظر إلى بيتكوين على أنها حالة أكثر تطرفًا ، حيث منح نصف المشاركين العملة المشفرة تصنيفًا 10 على مقياس فقاعي 1-10.
وقال دويتشه بنك إن أسهم التكنولوجيا الأمريكية كان يُنظر إليها على أنها أكبر فقاعة تالية ، بمتوسط درجات 7.9 من أصل 10 و 83٪ من المشاركين أعطوها تصنيفًا تقنيًا 7 أو أعلى.
ويعتقد المستثمرون أيضًا أن بيتكوين وشركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا من المرجح أن تنخفض أكثر من الارتفاع خلال العام المقبل.
و صعدت أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بحوالي 42000 دولار قبل أسبوعين فقط قبل أن تنخفض بشكل حاد.
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