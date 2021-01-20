مال وأعمال

التضخم في بريطانيا يرتفع بأعلى من المتوقع في ديسمبر

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حابي 0 تبليغ

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_ زاد التضخم في بريطانيا على نحو أكثر قليلا من المتوقع في ديسمبر إذ دفعته تكاليف النقل مثل تذاكر الطيران للارتفاع.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد زيادة 0.3 في المائة في نوفمبر.

وكان استطلاع أجرته لآراء خبراء في الاقتصاد أشار إلى معدل عند 0.5 في المائة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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