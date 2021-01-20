التضخم في بريطانيا يرتفع بأعلى من المتوقع في ديسمبر

_ زاد التضخم في بريطانيا على نحو أكثر قليلا من المتوقع في ديسمبر إذ دفعته تكاليف النقل مثل تذاكر الطيران للارتفاع.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد زيادة 0.3 في المائة في نوفمبر.

وكان استطلاع أجرته لآراء خبراء في الاقتصاد أشار إلى معدل عند 0.5 في المائة.