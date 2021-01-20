مدينة نصر للإسكان تحقق مبيعات تعاقدية وحجوزات تتجاوز 7 مليارات جنيه بنمو 11.3%

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن تحقيق حجوزات وتعاقدات بيعية لعام 2020 تبلغ 7.011 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 11.3% عن العام السابق (6.3 مليار جنيه).

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تلك الزيادة جاءت بفضل الطلب القوى على المشروعات السكنية للشركة بتاج سيتي وسراي، فضلا عن بيع قطعي أرض لإقامة مشروعات سكنية متكاملة الخدمات.

وفيما يلي عرض للمبيعات التعاقدية والحجوزات في 2020 :-

وأشارت إلى أن مجلس الإدارة قد اعتمد مؤخرا بيع قطعة أرض لإنشاء مشروع سكني متكامل الخدمات بمساحة حوالي 83 ألف متر مربع بمشروعها الرائد تاج سيتي مقابل 836 مليون جنيه ( حوالي 10 ألاف جنيه للمتر المربع) لشركة سكون للتنمية العقارية ( مجموعة أيجي جاب القابضة).

وكان قد سبق للشركة بيع قطعة أرض أخرى في مارس 2020 بمبلغ 1.145 مليار جنيه.

وفي هذا السياق علق المهندس أحمد الهيتمي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير قائلا:” إننا سعداد للغاية لتحقيق رقم قياسي جديد للتعاقدات والحجوزات البيعية، على الرغم مما مر به السوق العقاري والنشاط الاقتصادي بصفة عامة في عام 2020 نتيجة جائحة كورونا”.

أضاف ” إن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تمضي قدوما في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة في تسريع وتيرة التنمية، وذلك استنادا لتنوع المحفظة العقارية لمشروعات الشركة وطروحاتها في تاج سيتي وسراي”.

وإجمالا تقوم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بتطوير مايزيد عن 10 ألاف وحدة عقارية في مراحل التطوير/ التصميم بمشروعاتها الخمسة الرئيسية بالقاهرة الكبرى.