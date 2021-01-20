مال وأعمال

جهينة تقبل استقالة صفوان ثابت وتضم أحمد الوكيل لمجلس الإدارة

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رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية في جلسته المنعقدة أمس قبول استقالة صفوان ثابت من عضوية مجلس الإدارة وتعيين أحمد الوكيل عضو بمجلس الإدارة.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إلى أن أحمد الوكيل يشغل منصب رئيس الغرف التجارية بالإسكندرية، وقد سبق أن تقلد منصب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو أمناء هيئة الاستثمار وجهاز تنمية التجارة ونائب أول لرئيس اتحاد الغرف الأفريقية.

كما شغل الوكيل نائب أول لرئيس الغرف الإسلامية، ورئيس شركة سنابل لصناعة الأرز، ونائب رئيس اتحاد غلاف البحر الأبيض ” الإسكامي” وعضو أمناء هيئة الاستثمار وصندوق تأمينات الاجتماعية وجهاز تنمية التجارة ومجلس الأعمال المصري السوري.

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ويكالكس للصناعة والتجارة والتنمية.

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وذكرت جهينة، أن مجلس الإدارة قرر دعوة الجمعية العامة للإنعقاد للنظر والتصويت على إضافة عضوين مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة لمجلس الإدارة.

وفي 2 ديسمبر الماضي قرر مجلس إدارة جهينة تكليف سيف صفوان ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة بأعمال رئيس المجلس بعد التحفظ على صفوان ثابت رئيس مجلس الإدارة على ذمة تحقيقات.

وفي 8 ديسمبر قرر مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية بالإجماع، على تعيين محمد بن عبد الله بن محمد الدغيم بمنصب رئيس مجلس الإدارة.

والجدير بالذكر، أن جهينة أكدت في إفصاح صادر عنها أن هذا التحفظ على صفوان ثابت ، ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي، وأن الشركة ليس لديها معلومات أخرى في هذا الشأن حتى الآن.

وأكددت جهينة أنها مستمرة في مزاولة كافة أنشطتها وتقديم منتجاتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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