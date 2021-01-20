وزير الإسكان: تسليم 820 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمنطقة مطار إمبابة 31 يناير

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيبدأ يوم الأحد الموافق 31 يناير الجارى، تسليم 820 وحدة سكنية تم طرحها بالمرحلة الأولى بمنطقة أرض مطار إمبابة، للفائزين بها.

وأضاف وزير الإسكان في بيان أن التسليم سيكون يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ولمدة 12 أسبوعاً.

وقال المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تم التنسيق بين الهيئة، وبنك التعمير والإسكان، بشأن إرسال رسائل نصية للعملاء المُخصص لهم الوحدات، طبقاً للجداول الزمنية المحددة للتسليم.

وأوضح أنه سيتم تسليم عمارات أرقام “1 – 11 – 13 – 14” فى الأسبوع الأول، وعمارات أرقام “2 – 3 – 15” فى الأسبوع الثانى، وعمارات أرقام “10 – 16 – 17 – 18” فى الأسبوع الثالث.

وتابع أنه سيتم تسليم عمارات أرقام “4 – 19 – 20” فى الأسبوع الرابع، وعمارات أرقام (12 – 5 – 22 – 27) فى الأسبوع الخامس، وعمارات أرقام “6 – 28 – 29” فى الأسبوع السادس، وعمارات أرقام “7 – 30 – 31 – 32” فى الأسبوع السابع.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم عمارات أرقام “8 – 9 – 34” فى الأسبوع الثامن، وعمارات أرقام “21 – 36 – 38 – 24” فى الأسبوع التاسع، وعمارات أرقام “23 – 33 – 39” فى الأسبوع العاشر، وعمارات أرقام “25 – 35 – 40” فى الأسبوع الحادى عشر، وعمارات أرقام “26 – 41 – 37” فى الأسبوع الثانى عشر.