البورصة تصعد 0.5% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.5%، ليتداول عند مستوى 11534 نقطة.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.29%، و 1.32%.

وسجلت تداولات البورصة المصرية مبلغ 113.683 مليون جنيه على 112 شركة من خلال 4.061 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 66 شركة مقابل تراجع 5 شركات في حين لم تتغير أسعار 41.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 8.909 مليون جنيه، منها 5.654 مليون جنيه للمؤسسات، و3.255 مليون جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 5.154 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 5.494 مليون جنيه، مقابل 340.8 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في البورصة المصرية صافي بيع بقيمة 3.755 مليون جنيه، منها 3.574 مليون جنيه للمؤسسات، و181.244 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم الحديد والصلب المصرية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.62%، تلاه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.98%، ثم سهم مصر للأسمنت – قنا بنسبة 6.16%.

في حين تصدر سهم أوراسكوم كونشتراكشون بي إل سي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.85%، تلاه سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 2.27%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 2.02%.