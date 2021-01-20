بنك قطر الوطني يصدر سندات بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات

وكالات _ أصدرت مجموعة بنك قطر الوطني QNB سندات بقيمة مليار دولار لأجل استحقاق خمس سنوات ضمن برنامج أوراق الدين متوسطة المدى، بحسب بيان للمجموعة “يعد الإصدار جزءاً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل”

وانخفضت أرباح QNB العام الماضي بنسبة 16% لتصل إلى 12 مليار ريال، والتوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45% من رأس المال بإجمالي 4.2 مليار ريال.