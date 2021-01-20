- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات _ أصدرت مجموعة بنك قطر الوطني QNB سندات بقيمة مليار دولار لأجل استحقاق خمس سنوات ضمن برنامج أوراق الدين متوسطة المدى، بحسب بيان للمجموعة “يعد الإصدار جزءاً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل”
وانخفضت أرباح QNB العام الماضي بنسبة 16% لتصل إلى 12 مليار ريال، والتوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45% من رأس المال بإجمالي 4.2 مليار ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك قطر الوطني يصدر سندات بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.