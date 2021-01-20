النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية: عرض استحواذ تحالف الرائد يتعارض مع مصالح المساهمين والعاملين

رنا ممدوح _ رأي مجلس إدارة شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، في جلسته المنعقدة أمس، أن عرض الاستحواذ المقدم على 90% من أسهم الشركة غير مجزي.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة يري أن عرض الشراء المقدم من الرائد للإنتاج الزراعي ونيو سمار للإنشاءات والمحدد بمبلغ 45 جنيه للسهم يتعارض مع مصالح الشركة والمساهمين والعاملين بها.

لذا قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في 17 يناير الجاري على نشر اعلان عرض الشراء المقدم من تحالف استراتيجي مكون من شركة الرائد للإنتاج الزراعى والاستثمار العقاري وشركة نيو اسمارات للإنشاءات حتى عدد 7.07 مليون سهم تمثل 90% من أسهم رأسمال شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بسعر 45 جنيه للسهم الواحد.