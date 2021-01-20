مكاسب البورصة ترتفع إلى 0.98% بمنتصف التعاملات بدعم مشتريات المؤسسات المحلية

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات المحلية.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.98%، ليتداول عند مستوى 11598 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.71%، ليتداول عند مستوى 63.76 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.38%، و 1.47% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة المصرية مبلغ 974.922 مليون جنيه على 179 شركة من خلال 32.321 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 117 شركة مقابل تراجع 24 في حين لم تتغير أسعار 39.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 24.458 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 25.367 مليون جنيه، مقابل 909.428 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 21.394 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 22.437 مليون جنيه، مقابل 1.043 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 3.063 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة5.753 مليون جنيه، مقابل 2.690 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98%، تلاه سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 8.71%، ثم سهم السويس للأسمنت بنسبة 8.17%.

في حين تصدر سهم العربية للصناعات الهندسية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.46%، تلاه سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو بنسبة 3.04%، ثم سهم وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات بنسبة 2.60%.