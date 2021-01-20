الخريف لتقنية المياه والطاقة تطرح نشرة الإصدار للاكتتاب في 30% من أسهمها بالبورصة السعودية

دوت الخليج – تعتزم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، طرح 30% من رأسمالها، للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية “تداول”.

ويبلغ رأسمال شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة السعودية، 250 مليون ريال، موزعة بواقع 25 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد، كما تعادل النسبة المستهدف الاكتتاب فيها 7.5 ملايين سهم.

وأفادت الشركة، في نشرة الإصدار، اليوم الأربعاء، أن عملية بناء سجل الأوامر وتسجيل الطلبات للجهات المشاركة ستبدأ بتاريخ 31 يناير، على أن تستمر حتى 9 فبراير 2021.

وأضافت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، في نشرة الإصدار، أن فترة اكتتاب الأفراد ستبدأ يوم 16 فبراير، وتنتهي بنهاية اليوم التالي الموافق 17 فبراير 2021.

وحددت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة يوم 22 فبراير، موعدا للإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم، ورد الفائض.

ويتركز النشاط الرئيسي لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، في خدمات تشغيل وصيانة وتنفيذ مشاريع المياه ومياه الصرف الصحي، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وحصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية السعودية “تداول” على طلب طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام، في نهاية ديسمبر 2020.