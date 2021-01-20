مال وأعمال

مصر وقطر تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

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أعلنت وزارة الخارجية، أن مصر وقطر تبادلتا مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها: “اتصالا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المتبادلة الواردة ببيان العلا، تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم 20 يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما”.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت استئناف الرحلات الجوية إلى مصر بدءا من 18 يناير بواقع رحلة يومية، وإلى مطار برج العرب بالإسكندرية يوم 25 يناير الجاري بواقع رحلتين أسبوعيا.

وكانت وزارة الطيران المدني قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري في الدقيقة الأولى ليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذي استمر لقرابة 3 سنوات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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