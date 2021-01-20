- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات _ قالت الخزانة العامة في تركيا اليوم الأربعاء، إنها اقترضت 3.5 مليار دولار من إصدار سندات دولية على شريحتين وتلقت طلبا يتجاوز 15 مليار دولار.
وأضافت أن العائد على الشريحة لأجل خمسة أعوام 4.90% فيما بلغ العائد على الشريحة لأجل عشرة أعوام 5.95%.
وذكرت الخزانة أن الإصدار تلقى طلبات من أكثر من 300 مستثمر، مضيفة أن 35% من السندات بيعت لمستثمرين من بريطانيا و33% لمستثمرين من الولايات المتحدة و 16% لمستثمرين من دول أوروبية أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا تقترض 3.5 مليار دولار من إصدار سندات دولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.