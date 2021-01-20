تركيا تقترض 3.5 مليار دولار من إصدار سندات دولية

وكالات _ قالت الخزانة العامة في تركيا اليوم الأربعاء، إنها اقترضت 3.5 مليار دولار من إصدار سندات دولية على شريحتين وتلقت طلبا يتجاوز 15 مليار دولار.

وأضافت أن العائد على الشريحة لأجل خمسة أعوام 4.90% فيما بلغ العائد على الشريحة لأجل عشرة أعوام 5.95%.

وذكرت الخزانة أن الإصدار تلقى طلبات من أكثر من 300 مستثمر، مضيفة أن 35% من السندات بيعت لمستثمرين من بريطانيا و33% لمستثمرين من الولايات المتحدة و 16% لمستثمرين من دول أوروبية أخرى.