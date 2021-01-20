أسعار المنازل البريطانية ترتفع بأسرع وتيرة منذ منتصف 2016

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_ كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، عن أن أسعار المنازل البريطانية زادت في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ يونيو 2016، إذ من المرجح أن يكون الارتفاع في سوق الإسكان بفعل جائحة كورونا قارب على الذروة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المنازل زادت 7.6% على أساس سنوي في نوفمبر بعد صعودها 5.9% في أكتوبر.
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