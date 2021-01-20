إي فاينانس تحصل على شهادة CMMI-DEV في الجودة وتطوير البرمجيات

حصلت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطويرCMMI-DEV v1.13، وهي شهادة عالمية في تطوير البرمجيات.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها حصدت هذه الشهادة بعد أن تخطت بنجاح وفي وقت قياسي المستوى الثالث من النموذج مع تطبيقها لمنهجية “أجايل” المتطورة لبناء وإدارة المشاريع البرمجية.

وأوضحت أن الشهادة من معهد CMMI حصلت عليها في تطوير أفضل الممارسات على صعيد الأفراد والعمليات والتقنية، أما النموذج فقد قام بتطويره معهد هندسة البرمجيات الأمريكي (SEI)، وهو معهد تابع لجامعة “كارنيجي ميلون”(Carnegie Mellon University)، وهي جامعة أمريكية متخصصة في علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا.

وأشارت إي فاينانس إلى أن النموذج المعد من أهم شهادات الجودة العالمية في مجال البرمجيات حيث يقوم بتحديد مدى نضج الشركات العاملة في تطوير البرمجيات، وقد تم تطويره في الأصل بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية لتقييم جودة وقدرات شركات البرمجيات المتعاونة معها.

فضلا عن تقييم الشركات المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية وفهم قدراتها وتحليل أدائها، بحيث أصبحت تلك الشهادة دليلا على توافق الشركة الحاصلة عليه مع المعايير الأمريكية الفائقة.

وأكدت أنها تمكنت من الحصول على المستويين الثاني والثالث على التوالي من النموذج في وقت قياسي، اعتمادا على مساعدة مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بالشركة.

وبحصولها على الشهادة، رفعت “إي فاينانس” من كفاءتها في تقديم أفضل الممارسات المنظمة داخل بيئات الأعمال التقنية، وبالتالي تحسين الأداء وتحقيق أهداف العمل وفقا لأربعة عناصر رئيسية هي خفض التكلفة، وتنظيم الوقت، وتوصيف دقيق للوظائف، وتحسين الجودة، بحسب البيان.

وأشارت الشركة إلى أن حصولها على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير، يضمن قدرتها على تلافي أي عيوب محتملة تؤثر على جودة منتجاتها التقنية قبل إطلاقها، ما يعني الثقة الكاملة في وفاءها بالمواعيد النهائية المقررة لتنفيذ مشروعاتها، بالإضافة إلى ضمان عدم تجاوز التكاليف المحددة للمشروع سلفا.

ولفتت إي فاينانس إلى أن الشهادة دفعة إلى الشركة لتزويد عملائها بمنتجات تفوق توقعاتهم خاصة فيما يتعلق بدورة حياة المنتج بأكملها من التسليم إلى الصيانة والعمليات.

وأكدت على استمرارها في تنفيذ العديد من المشاريع التي تعتمد على البنية التحتية الذكية لصالح الحكومة المصرية والقطاع الخاص بما يخدم التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.