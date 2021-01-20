دراسة: سوق الدمج والاستحواذ في السعودية يتخطى المليار دولار مستقطبا اهتمام الشركات الدولية

دوت الخليج – قالت شركة “ذا يونيت لاستشارات ودعم الأعمال”، إن المملكة العربية السعودية باتت واحدة من الأسواق الأكثر جاذبية للشركات الدولية الباحثة عن صفقات الدمج والاستحواذ.

وأضافت أن العام الجاري سيشهد زيادة في هذا التوجه في أعقاب إبرام العديد من الصفقات الناجحة في العام الماضي، وقامت شركة الاستشارات الإقليمية، التي تمارس عملها في السعودية ومختلف أنحاء المنطقة منذ العام 2006، مؤخراً بتنظيم عملية استحواذ ناجحة لشركة محلية لإدارة المرافق تم الاستحواذ عليها من قبل تكتل تجاري عالمي في مجال الطاقة.

وتصدرت المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من العام الماضي قائمة أعلى الدول التي تجني رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المتوقع أن تحافظ على مكانتها خلال العام الجاري في ظل استفادة المزيد من الشركات من مناخ الاستثمار في المنطقة، وخاصة في المملكة العربية السعودية، بحسب بيان من الشركة.

وقال جميل فخري، مدير تمويل الشركات والاستشارات الاستراتيجية في “ذا يونيت”: “مع مضي المملكة العربية السعودية قدماً في تحولها الاقتصادي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، فإن أبوابها مفتوحة أمام الشركات الدولية الراغبة بتوسيع حضورها في أكبر اقتصاد في المنطقة.

وأضاف فخري: شهدنا العديد من أنشطة الدمج والاستحواذ التي تستفيد من قدرات الشركات المحلية الرائدة لطرح حلول جديدة في السوق.

وتوقع “ذا يونيت لاستشارات ودعم الأعمال”، أن يشهد سوق الدمج والاستحواذ المحلي مزيداً من النمو هذا العام، حيث ستتركز أنشطة الدمج والاستحواذ بشكل أساسي في قطاعات التجارة الإلكترونية والطاقة والتعليم والرعاية الصحية.

وإلى جانب هذه التطورات، تعمل القوانين الجديدة والمبادرات الاقتصادية على تعزيز آفاق النمو في المملكة، ما يستقطب بالتالي المستثمرين الدوليين، بحسب “ذا يونيت لاستشارات ودعم الأعمال”، التي قدرت حجم سوق الدمج والاستحواذ في المملكة بأكثر من مليار دولار.

وأضاف فخري: “هناك حالة من التفاؤل في سوق الدمج والاستحواذ المحلي مع التزام المملكة بفتح اقتصادها واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار. ونحن على ثقة أن هذا العامل سيساهم في جذب المزيد من المستثمرين الدوليين.”

وتقدم “ذا يونيت” خدمات استشارية في مجال التمويل الاستراتيجي وتمويل الشركات مثل عمليات الدمج والاستحواذ ومعاملات صناديق الأسهم الخاصة وإعادة هيكلة الديون وإعادة التمويل في المنطقة منذ العام 2006.

كانت “ذا يونيت” قد أبرمت صفقات ناجحة لشركات محلية وإقليمية ودولية، وقدمت المشورة لمشاريع بقيمة تزيد على 2.5 مليار دولار.