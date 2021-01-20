مورجان ستانلي يحقق 57% زيادة في أرباح الربع الأخير من 2020

– أعلن مورجان ستانلي يوم الأربعاء زيادة 57% في أرباح الربع الرابع من العام، إذ استفاد نشاط البنك المدرج بوول ستريت في التداول من التقلبات في أسواق المال التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وزاد صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين إلى 3.27 مليار دولار، أو 1.81 دولار للسهم، في الربع المنتهي في 31 ديسمبر، مقارنة مع 2.09 مليار دولار، أو 1.3 دولار للسهم، قبل عام.

وأفادت بيانات من رفينيتيف آي.بي.إي.إس بأن المحللين كانوا يتوقعون ربحا 1.27 دولار للسهم.