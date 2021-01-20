عاجل.. بنك أبو ظبي الأول يوقع اتفاقا نهائيا للاستحواذ على عوده مصر

أعلن بنكا أبو ظبي الأول وعوده لبنان اليوم، عن توقيع اتفاقية نهائية لاستحواذ الأول على 100% من رأسمال بنك عوده مصر.

وقال البنكان في بيان مشترك قبل قليل، إن اتّفاقيّة الاستحواذ جاءت عقب استكمال عمليّة معمّقة لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبو ظبي الأوّل على أعمال بنك عوده (مصر) وفقاً للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئيّة المطلوبة من البنك المركزي المصري المصري.

ومن المتوقّع استكمال عمليّة الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدّة شروط شائعة في مثل هذه العمليّة، منها الحصول على الموافقات النهائيّة من البنك والمصرف المركزيَّين والجهات التنظيميّة والرقابيّة اللازمة في كلّ من دولة الإمارات العربيّة المتّحدة وجمهوريّة مصر العربيّة.

وسنوافيكم بالتفاصيل الكاملة لاتفاق الاستحواذ.