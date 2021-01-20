جي بي مورجان قدم استشارات السعر العادل لصفقة استحواذ بنك أبو ظبي الأول على عوده مصر

قدم بنك جي بي مورجان JPMorgan، رأيا لصالح مجموعة عوده لبنان حول السعر العادل لصفقة بيع وحدتها بمصر لبنك أبو ظبي الأول، كما قدمت شركة برودجايت أدفايسرز Broadgate Advisors، خدمات استشاريّة متّصلة لهذه العمليّة لصالح المجموعة اللبنانية.

وتولت المجموعة المالية هيرمس EFG Hermes، دور المستشار المالي الوحيد لبنك عوده في عملية الاستحواذ، في حين عملت كل من شركة ديكرت إل إل بي (Dechert LLP) وشركة ذو الفقار وشركائهم كاستشاريّين قانونيين.

وعلى صعيد الطرف المشترى في الصفقة FAB، عمل كل من: بنك أبو ظبي الأول وشركة يو بي إس. أيه جي (UBS AG)، فرع لندن، كاستشاريّين ماليّين لعمليّة الاستحواذ، في حين عملت كلّ من شركة “فريش فيلدز بروكهاوس دراينجر إل. إل بي” (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)، وشركة معتوق بسيوني وحناوي كاستشاريّين قانونيّين.