مال وأعمال

هيرميس تتوج إدارة صفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول على عوده بتنفيذها بالكامل

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دوت الخليج – علمت بوابة دوت الخليج جورنال من مصادر مطلعة، أن المجموعة المالية هيرميس- المستشار المالي الوحيد والحصري لمجموعة عوده لبنان في عملية بيع وحدتها بمصر- ستتولى تنفيذ صفقة استحواذ بنك أبو ظبي الأول على عوده مصر للطرفين البائع والمشتري.

وتولت المجموعة المالية هيرمس EFG Hermes، دور المستشار المالي الوحيد لمجموعة بنك عوده في عملية استحواذ بنك أبو ظبي الأول على كامل أسهم ذراع البنك اللبناني في مصر.

وعملت كل من شركة ديكرت إل إل بي (Dechert LLP) وشركة ذو الفقار وشركائهم كاستشاريّين قانونيين، لبنك عوده.

وعلى صعيد الطرف المشترى في الصفقة FAB، عمل كل من: بنك أبو ظبي الأول وشركة يو بي إس. أيه جي (UBS AG)، فرع لندن، كاستشاريّين ماليّين لعمليّة الاستحواذ.

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كما عملت شركتا “فريش فيلدز بروكهاوس دراينجر إل. إل بي” (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)، ومعتوق بسيوني وحناوي استشاريّين قانونيّين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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