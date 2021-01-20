هيرميس تتوج إدارة صفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول على عوده بتنفيذها بالكامل

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دوت الخليج – علمت بوابة دوت الخليج جورنال من مصادر مطلعة، أن المجموعة المالية هيرميس- المستشار المالي الوحيد والحصري لمجموعة عوده لبنان في عملية بيع وحدتها بمصر- ستتولى تنفيذ صفقة استحواذ بنك أبو ظبي الأول على عوده مصر للطرفين البائع والمشتري.
وتولت المجموعة المالية هيرمس EFG Hermes، دور المستشار المالي الوحيد لمجموعة بنك عوده في عملية استحواذ بنك أبو ظبي الأول على كامل أسهم ذراع البنك اللبناني في مصر.
وعملت كل من شركة ديكرت إل إل بي (Dechert LLP) وشركة ذو الفقار وشركائهم كاستشاريّين قانونيين، لبنك عوده.
وعلى صعيد الطرف المشترى في الصفقة FAB، عمل كل من: بنك أبو ظبي الأول وشركة يو بي إس. أيه جي (UBS AG)، فرع لندن، كاستشاريّين ماليّين لعمليّة الاستحواذ.
كما عملت شركتا “فريش فيلدز بروكهاوس دراينجر إل. إل بي” (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)، ومعتوق بسيوني وحناوي استشاريّين قانونيّين.
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